التحالف الدولي: سقوط قذيفة هاون قرب مركز بغداد للدعم الدبلوماسي

أعلن واين ماروتو، المتحدث باسم التحالف الدولي، اليوم الأحد، سقوط قذيفة صاروخية بالقرب من مركز بغداد للدعم الدبلوماسي BDSC في العاصمة العراقية.
وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "القصف لم يتسبب في أي إصابات أو أضرار، ويجري التحقيق في الهجوم".
وأضاف، أن "كل هجوم يشن على حكومة العراق والقيادة العراقية والتحالف يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف قاعدة "عين الأسد".
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