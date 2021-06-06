السعودية: 20 مليون أدوا العمرة والصلاة بإجراءات احترازية  

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن إحصائية موسم "العمرة الآمنة" لعام ١٤٤٢ هـ، والتي كشفت عن أعداد متلقي الخدمة وتفاصيل جهود الوزارة لخدمة زوار بيت الله الحرام.

وأكدت الوزارة، أن نحو ٢٠ مليون مستفيد تلقوا خدمات الحرم في الموسم الجاري، ما بين عمرة وصلاة وزيارة وصلاة في الروضة، وأكثر من ٣٠ ألفل استفادوا من خدمات مراكز "عناية"، وجرى تشغيل أكثر من ١٢٠ ألف رحلة نقل آمنة لخدمة المتوافدين، وقدمت الوزارة أكثر من ١٨ ساعة من العمل التطوعي.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه تم تشغيل أكثر من ٢٥٠٠ حافلة للنقل الآمن بإجراءات احترازية راعت خلالها التباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة والتشغيل بنصف الطاقة، علاوة على توفير ٤ مراكز لاستقبال ونقل المعتمرين بالمنافذ المختلفة لمكة المكرمة.

وكانت المملكة أعلنت في سبتمبر الماضي عن بدء السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا، بناءً على ما ورد من الجهات المختصة بشأن مستجدات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، وأعلنت وزارة الحج والعمرة آلية العمرة الآمنة وضوابط تقديم الخدمة، بما يضمن سلامة وصحة الإنسان؛ وذلك من خلال توضيح مهام شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين.

وتضمنت الاشتراطات، أن يكون الحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة وفقاً لضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة بتطبيق "اعتمرنا".

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