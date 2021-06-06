مصدر أمني أردني: السلطات تتعامل حاليا مع أعمال شغب وإطلاق أعيرة نارية  

أفاد مصدر في الأمن العام بالأردن يوم الأحد، بقيام عدد من الأشخاص بأعمال شغب في منطقة أم البساتين في العاصمة عمان.
وقال المصدر الأمني إن قوات الأمن تتعامل مع أعمال شغب وإطلاق عيارات نارية في لواء ناعور.
وأقامت الأجهزة الأمنية اليوم نقاط غلق في محيط لواء ناعور لمنع أي تجاوز للقانون وإلقاء القبض على كل من يحاول ذلك.
وقال مصدر لموقع "عمون" المحلي إنه سيتم إلقاء القبض على كل من يحاول الوصول إلى مكان منع التجمع في اللواء دون تهاون.
وأهاب بالجميع الالتزام وتجنب مخالفة كل ما صدر من تعليمات علما أن لواء ناعور يشهد منذ صباح الأحد تواجدا أمنيا كثيفا.
وكانت وزارة الداخلية قد جددت تأكيدها عدم السماح بإقامة أي تجمعات أو فعاليات أو بناء بيوت شعر بشكل مخالف للقانون، وذلك في ظل دعوات لإقامة فعاليات الأحد على نسق التجمعات التي تمت خلال الفترة القريبة الماضية.
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