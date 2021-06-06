أعلنت وزارة الخارجية المغربية فتح مطارات البلاد أمام الرحلات الدولية اعتبارا من الـ15 من يونيو لتسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن.
وقالت الوزارة إن الأجانب سيسمح لهم أيضا بدخول المملكة شرط تلقيهم لقاح كوفيد-19 أو حيازتهم شهادة تثبت سلبية إصابتهم بالفيروس.
وذكر بيان للحكومة أن هذا القرار "اتخذ بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة، وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد".
وجاء في البيان أنه "بالنظر إلى كون المجال الجوي للمملكة مازال مغلقا، فإن هذه الرحلات ستتم في إطار تراخيص استثنائية".
وأضاف أن هذه الخطوة ستتم في إطار انفتاح تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار تطور الوضع الوبائي في البلاد وفي العالم والحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت الحكومة أنه تم تصنيف الدول إلى قائمتين على أساس توصيات وزارة الصحة، وبناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية.
وتشمل اللائحة الأولى كل البلدان التي بها مؤشرات إيجابية فيما يتصل بالتحكم في الحالة الوبائية وخاصة انتشار الطفرات المتحورة للفيروس.
أما اللائحة الثانية فتتعلق بالدول التي تشهد انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضع الوبائي، حيث اشترط المغرب على المسافرين من هذه الدول تراخيض استثنائية قبل السفر، وإبراز شهادة الخلو من فيروس كورونا لم يمض على صدورها 48 ساعة، والخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام.
وشملت هذه اللائحة 74 دولة معظمها من آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.
وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى اليوم في المغرب 521426 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المغرب يفتح مطاراته أمام الرحلات الدولية لتسهيل عودة مواطنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.