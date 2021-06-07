الرابح الأكبر في الموسم الأضعف

– محلياً وقارياً ,, وفي كل أرجاء العالم , في كل الملاعب , الخضراء والصفراء وحتى البيضاء (الهوكي) , كلهم تأثروا من جائحة كورونا

– المستوى العام فنياً كان ضعيفا , لم يرتق للذائقة الكروية التي تشبعت بها أعين وأفئدة المتابعين .

– محلياً وفي دورينا , لم نكن في منأى عن غيرنا , دورينا هذا العام كان الأضعف فنياً , فاز فيه الهلال (الأضعف) بين كل نسخ الهلال السابقة , بل أن هذا (الهلال) قد لا يجمّل في آسيا في نسختها القادمة وهو بالكاد تحصل على الدوري في الجولتين الأخيرتين , فكان هو (الرابح الأكبر) حيث تسجل في تاريخه لقب دوري كان في أحد أمتار سباقه بعيداً كل البعد عن تحقيقه !! .

– الشباب أبصم على ذاته بأنه ثاني أكبر (الخاسرين) , فبعد (كومة) الصفقات و الإعلانات و (تكتل) الرعاة حول القمصان و في جوانب النادي , إلا أنه خرج من الموسم خاسراً (كل البطولات) محلياً و عربياً في الأمتار الأخيرة , في موقف لم نعتده على (الثعلب) خالد البلطان , وهو الذي يعرف جيداً كيف يتعامل مع المواقف حين تشتد أمورها وتستحلك لياليها سواداً وعتمة .

– الصاعدون الثلاثة لهذا الموسم ( الباطن – القادسية – العين) بقي منهم الباطن الذي استحق احترام جميع الفرق وهو يقارعهم بأحد

أفضل المحترفين الأجانب في دورينا (ابرو – رايحي – الجبلي) بينما رأينا القادسية كبيراً كما عهدناه حتى أسقط نفسه بنفسه بعد العودة من التوقف الأخير , ,ومن بعيد نظرة تأمل أرسلها لمسؤولي نادي العين تحمل تساؤلاً مفاده أين ذهب الفريق الذي استطاع الفوز في (19 مباراة) ولم يخسر سوى في (4 مباريات) وفي مرماه فقط (29) هدف فقط كثاني أقوى دفاع في دوري الدرجة الأولى ؟ وكيف أصبح الفريق الذي لم يفز سوى في (5) مواجهات وفي مرماه (64) هدف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ؟!!

– الخاسر الأكبر , هو نادي الوحدة الذي أزبد و أرعد ببداية الموسم , وأدخل نفسه في مشاكل وصراعات مع أقطاب أخرى هم في غنى عنها , أشغلتهم عن التركيز على حال الفريق , فاختلفوا كثيراً فيما بينهم , حتى أسقطوا ناديهم من (مقدمة) الترتيب في منتصف الطريق , إلى هابط لدوري الدرجة الأولى في آخر السباق , وانطبق عليه ما انطبق على القادسية , كبيران أسقطا نفسيهما لدوري الدرجة الأولى .

– الصاعدون الثلاثة للموسم القادم , إثنان منهم هبطا الموسم الماضي وكأنهما يرددان وبصوت الواثق الحازم المطمئن ” سنصعد مرة أخرى ” , فوجدنا الحزم يسابق الريح للصعود محققاً أحد أعلى الأرقام النقطية في تاريخ دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى (91) نقطة , وملاحقه الفيحاء (الهابط السابق) و الصاعد الحالي والذي يخطط (بصمت) مقتدياً بجاره (الفيصلي) في رسم مستقبل جميل للاستقرار والمنافسة في دوري الأضواء , وثالث الصاعدين هو الكبير (صائد الكبار) , فخر حائل وابنها البار , الطائي العريق الذي سعد الكثيرون بعودته من جديد .

– ثاني أكبر الرابحين هذا الموسم , هو نادي (الفيصلي) , الذي لم يقدم المستوى المأمول في الدوري لكنه استطاع ونجح في الهروب من الهبوط , وتحقيق لقب أغلى الكؤوس وهو الذي بين للجميع أنه يسعى للبطولة منذ ثلاث مواسم , لكن طريقه اصطدم في المرات الثلاثة السابقة بالكبار (الاتحاد و الهلال) قبل أن يشق طريقه هذه المرة بكل اقتدار مكتسحاً (النصر) ومن قبله الباطن و الاتفاق , ليس هذا فحسب بل حتى خارج الملعب , الفيصلي يكاد يكون من القلة التي جمعت بين الكؤوس وبين (الكفاءة) وبين (المستقبل) , فبمجرد انتهاء مباراة نهائي كأس الملك امام التعاون , ذهب (كشافو الفيصلي) لمنطقة جازان لاستكشاف وضم المواهب الناشئة بين أعوام (14 – 17 سنة) في جازان وضواحيها , فانتظروا مستقبل الفيصلي في الميدان أو حتى في (الاستثمار) .

– أخيراً , الاتحاد , الذي احتار محبوه قبل غيرهم في وصف موسمهم , فمن اقتصرت نظرتهم على ما حدث في الموسمين الماضيين رأى أن الحصول على المركز الثالث هذا الموسم هو إنجاز كبير يستحق عليه الفرحة والاحتفال , ومن نظر بشكل أشمل و أوسع حول (تاريخ العميد) من جهة و (ضعف المستوى الفني) للدوري من جهة أخرى فقد علم يقيناً أن المركز الثالث ليس إلا (خاتم) من ذهب اكتفى الاتحاديون به وتركوا خزائن الذهب و حُمر النعم و (بطولة الدوري) تفلت من بين يديه .

– التجديد مع كاريلي سلاح ذو حدين , فبلغة الأرقام في الدوري الأضعف كما ذكرنا , أخذ جائزة (أفضل المدربين) , لكن الحال لن يبقى على ما هو عليه , وبقدر ما يتميز كاريلي بالتنظيم الدفاعي إلا أنه يعاب عليه (الخجل الهجومي الحاد) والذي يساعده في ذلك أيضاً ضعف بعض العناصر الهجومية , وإن لم يتم الانتباه لهذا الأمر من شقّيه وجانبَيه (المدرب واللاعبين) , فسيخسر الاتحاد الكثير الموسم القادم .

– يبقى للإتحـاد خلاصة الموسم , و باكورة افتتاح الموسم القادم , نهائي البطولة (الأغلى) عربياً , كأس العرب , البطولة التي يجب أن تركز الإدارة الاتحادية على كيفية الاستعداد لها وهي التي فشلت (4 مرات) في تحضير الفريق للعودة من (إجازة) سواء كانت إجازة صيفية أو (رمضانية) , فالاستعداد الإداري الجاد والحازم و (الكاش) سيتبعه الاستعداد الفني و البدني للاعبين , والذي سيكون قطافه بإذن الله بطولة عربية لعميد الأندية السعودية .

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