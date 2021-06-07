الكلمات تثبتها المواقف

الكلام مجرد أحرف متشابكة،مكونة جملة مفهومة،تُصاغ بألسنة البشر،ليطلقوها على مسامع أشخاص يريدون سماع تلك الكلمات.

الكلمات أنواع،قد يُطلقها البشر كالسهام بقلوب الآخرين،وقد يطلقونها لتزهر في القلوب،وقد يطلقونها لتكسر القلوب وقد،يطلقونها لتهين النفوس.

كل شيء في هذه الحياة له عيوب ومزايا،وللكلام أيضاً عيوب ومزايا.

من عيوب الكلمات قد تكون مُزيفة،وكاذبة،ولا صحة لها،ولتلك الكلمات صديقٌ يرافقها ليثبت صحتها،الا وهو الموقف.

دائماً المواقف هي من تثبت صحة الكلمات، وهي من تثبت ما يُقال لك،او يُقال عنك،لذلك أحرص كل الحرص على الا تكتفي وتندفع بالكلمات عندما تُقال لك او تُقال عنك مالم يحضر صديقها الذي يثبت صحتها،لاتندفع للكلام الذي يُقال عنك،أو يُقال لك،أنتظر الموقف هو من سيحدد ذلك،ويثبت لك،وللمواقف صلة كبيرة جداً في البشر،وفي إثبات صدقهم،ونواياهم ف كُن دائماً على ثقة بالمواقف ولاتثق بالكلمات،ولا بالبشر فقط بالمواقف،لان المواقف هي من ستثبت لك ذلك مع الأيام،إذ قال لك أحدهم ثق بي وبدأ بالحديث عن نفسه ومواقفه،لاتنخدع به فقط كُن حذر ولاتصدقه حتى يأتي الموقف ويثبت لك صدق كلماته.

أخيراً:

أحرص على إنك تأخذ أجوبتك من المواقف.. ليس من الكلمات.

بقلم الصحفية نوير سعود الحارثي