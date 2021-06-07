وفد من البرلمان العربي يعود جرحى العدوان الإسرائيلي في مستشفى معهد ناصر

عاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي والوفد المرافق، اليوم الاثنين، جرحى العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، في مستشفى معهد ناصر، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتفقد العسومي والوفد المرافق أحوال الجرحى واطمئن على صحتهم، مؤكدا أن تلمس أوضاعهم الصحية هو أقل واجب يمكن أن يقوموا به إزاء التضحيات التي قدموها وما زالوا، في سبيل الدفاع عن أرضهم، وما يسطرونه من صمود بطولي من أجل نيل حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ليست قضيتهم وحدهم، بل القضية الأولى والمركزية للعرب.

كما تفقد رئيس البرلمان العربي، الأجنحة التي يُعالج فيها الأطفال والشبان المصابين بالمستشفى، وشهدت الزيارة حوارات قصيرة معهم لمؤازرتهم معنوياً، مؤكدا أن البرلمان العربي والشعوب العربية تقف بجوارهم، وأنهم ليسوا وحدهم في معركتهم المقدسة حتى نيل كافة حقوقهم.