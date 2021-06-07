محمد بن سلمان يستقبل وزير الخارجية البريطاني في نيوم

استقبل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في مكتبه بنيوم.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وجرى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.
ومن الجانب السعودي، حضر الاجتماع كل من الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، ووزير التجارة، ماجد بن عبد الله القصبي.
في حين تواجد من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة، نيل كرومبتون، وعدد من المسؤولين.
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