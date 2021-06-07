تونس تؤكد الدخول في الموجة الرابعة لتفشي كورونا

أكد عضو اللجنة العلمية التونسية لمكافحة فيروس كورونا، الدكتور أمان الله المسعدي، اليوم الإثنين، في تصريح لإذاعة “شمس اف ام” دخول تونس في الموجة الرابعة لتفشي فيروس كورونا.
وأضاف الدكتور أمان الله المسعدي، أن عدد المرضى المقيمين في المؤسسات الصحية تراجع، في وقت سابق، إلى أقل من 2000 لكنه ارتفع مجددا ليتجاوز 2200 مقيم.
وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 173.27 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3.8 ملايين.
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