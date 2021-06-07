القوات الإماراتية تشارك في مناورات التمرين الجوي «طويق 2» بالسعودية

تشارك القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي، في مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط “طويق 2 ” التي انطلقت، أمس الأحد، وتستمر أسبوعين في المملكة العربية السعودية.
ويشارك في تمرين “طويق 2 ” – الذي يتطلب مستوى عاليا من الكفاءة والاحتراف في الجوانب العملياتية والفنية والإدارية – إلى جانب الإمارات، المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، كما تشارك كل من الكويت، والبحرين كمراقبين في هذا التمرين.
ويهدف التمرين لرفع أعلى درجات الاستعداد وتحقيق التوافق والتكامل العملياتي ورفع الجاهزية العملياتية والتدريبية لعمليات الإسقاط الجوي التكتيكي ورفع روح التنافس بين المشاركين.
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