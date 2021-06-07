في محاولة لتهويده.. مستوطنون يضعون لافتة عند مدخل باب المغاربة

وضع مستوطنون، اليوم الاثنين، لافتة عند باب المغاربة (أحد الأبواب المؤدية إلى باحات المسجد الأقصى المبارك)، في محاولة لتهويده.

وأفادت مصادر محلية، بأن ما تسمى منظمة "نساء لأجل الهيكل" وضعت لافتة عند مدخل باب المغاربة مكتوبا عليها "باب هليل"، في محاولة لتغيير اسم الباب، نسبة "للإسرائيلية" هليل أرئيل التي قُتلت في مستوطنة كريات أربع في الخليل عام 2016.

وباب المغاربة أحد أبواب باحات المسجد الأقصى الخارجية الذي تتم عبر اقتحامات المستوطنين اليومية للأقصى، وهو أقرب باب على حائط البراق الذي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967.