اشتية يبحث مع أمير قطر تطورات الأوضاع في القدس وإعادة اعمار قطاع...

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، في الديوان الأميري في العاصمة القطرية الدوحة، آخر المستجدات السياسية، والأوضاع في القدس، وإعادة اعمار قطاع غزة.

ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس محمود عباس لأمير قطر، متقدما له بالشكر والتقدير للدعم والاسناد المالي والسياسي للقضية الفلسطينية، ومشيدا بالدور الدبلوماسي القطري في مواجهة صفقة القرن، والجهود المبذولة في مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي في دعم فلسطين.

ووضع رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية رياض المالكي، والناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، وسفير دولة فلسطين لدى قطر منير غنام، أمير قطر في صورة التحركات الدبلوماسية، بما يتعلق باستئناف وتقدم العلاقات مع الإدارة الاميركية الجديدة، وسياساتها المختلفة عن الإدارة السابقة.

ودعا الى ملء الفراغ السياسي الحالي عبر طرح مسار سياسي يفضي الى تطبيق قرارات الشرعية الدولية عبر الرباعية الدولية، وانهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وبحث اشتية مع الأمير تميم إعادة اعمار قطاع غزة، مشددا على أهمية وجود هدنة وضمان عدم تكرار العدوان على شعبنا خاصة في القطاع، وكذلك إعادة تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين فلسطين وقطر، ورفع الميزان التجاري بين البلدين.

كما وضعه في صورة الأوضاع في مدينة القدس، وما تتعرض له من تطهير عرقي وممارسات عنصرية، ومحاولات تهجير المدينة من سكانها خاصة الشيخ جراح وسلوان، بالإضافة الى محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

واطلع اشتية الأمير تميم على الخطط الاستراتيجية للحكومة لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين، خاصة عنقود العاصمة المتعلق بالقدس عاصمة دولة فلسطين للحفاظ عليها وتعزيز صمود سكانها.

وأعرب رئيس الوزراء عن استعداد فلسطين للمشاركة في التحضيرات القطرية لانطلاق مونديال كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر العام المقبل.

من جانبه، أبدى أمير دولة قطر الشيخ تميم استمرار الدوحة بتقديم كل الدعم والاسناد للقضية الفلسطينية، معربا عن امله في إتمام المصالحة الفلسطينية، لما تشكله من عامل قوة لقضية الشعب الفلسطيني العادلة.