قائد انقلاب مالي يؤدي اليمين رئيسا للبلاد

أعلن الكولونيل أسيمي غويتا الذي أطاح برئيسين لمالي خلال الأشهر الـ9 الأخيرة أنه سيشرف على المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات ديمقراطية بعدما أدى اليمين رئيسا مؤقتا للبلاد.
وقال غويتا "يتيح لنا الوضع فرصة لإعادة عملية الانتقال إلى المسار الذي يريده الشعب".
وأضاف أنه ملتزم بتنفيذ "الإجراءات اللازمة لنجاح المرحلة الانتقالية ولا سيما تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية تجري في موعدها المحدد".
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت غويتا رئيسا للبلاد الشهر الماضي بعد الإطاحة بالرئيس المؤقت باه نداو، إلا أنه أدى اليمين رسميا اليوم الاثنين خلال مراسم في العاصمة باماكو.
ويتعرض غويتا لضغوط من القوى الإقليمية والدولية لضمان إجراء الانتخابات في فبراير القادم كما هو مقرر، لكن مستشاريه لمحوا إلى أن الجدول الزمني قد يتغير.
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