السفير جرادات يطلع سفيري روسيا وإيطاليا على المستجدات الفلسطينية

أطلع سفير دولة فلسطين لدى سلطنة عُمان تيسير جرادات، سفيري روسيا الاتحادية، ديمتري دوقادكين، والجمهورية الإيطالية فدريكا فافي، المعتمدين لدى سلطنة عمان، كل على حدة، على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

ووضع السفير جرادات، السفيرين دوقادكين، وفافي، على التحركات الدبلوماسية للقيادة الفلسطينية، من اجل حماية المقدسات، ومواجهة الحملة المبرمجة ضد مدينة القدس، وتوفير الدعم اللازم لإعادة اعمار غزة، وكذلك السعي لحشد سياسي ودبلوماسي دولي للعودة الى عملية سياسية تفضي الى انهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية، كدولة مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.