المغرب يسجل تراجعا في إصابات ووفيات كورونا 

أعلنت وزارة الصحة المغربية الاثنين تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا نزولا من 231 أمس، مما يرفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 521530 حالة. المغرب يسجل تراجعا في إصابات ووفيات كوروناالمغرب يسجل 426 إصابة و4 وفيات بفيروس كورونا

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 3 وفيات جديدة، انخفاضا من 5 حالات أمس، ليصل مجملها إلى 9181 وفاة. وأشارت الوزارة إلى تعافي 194 حالة جديدة ليبلغ إجمالي المتعافين 509277 حالة.

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