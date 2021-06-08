الاحتلال يشق طريقا استيطانية جديدة في بلدة حزما شرق القدس

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بشق طريق استيطانية قرب مدخل بلدة حزما الرئيسي شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال مراسل "وفا"، إن جرافات الاحتلال بمساندة طواقم من بلدية القدس وحماية من الجيش، بدأت بتجريف وشق طريق استيطانية تمتد من مدخل البلدة حتى منطقة الشعب القريبة من شارع حزما جبع الرئيسي، وتعود ملكية الأراضي إلى عدد من عائلات البلدة.

جاء ذلك بعد أن رفضت محكمة الاحتلال "العليا" للالتماس الذي قدمه أهالي حزما قبل نحو 3 أشهر، ضد وضع الاحتلال على الأراضي المجاورة للطريق الاستيطانية المذكورة، حسب ما أفاد به مركز حزما الإعلامي لـ"وفا".

يشار إلى أن بلدة حزما يحيطها أربع مستوطنات، وتعتبر الشريان الرئيس الرابط بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وإحدى البوابات الرئيسية لمدينة القدس.