غنيم يبحث مع الصليب الأحمر التدخلات العاجلة لمعالجة الاضرار الناتجة عن العدوان...

بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم اليوم الثلاثاء، مع ممثلة بعثة الصليب الأحمر في غزة كيريم موللر، تعزيز التنسيق والتعاون بين الطرفين لا سيما في ظل العدوان الأخير على قطاع غزة وما نجم عنه من اضرار طالت كافة مناحي البنية التحتية، ولا سيما المنشآت المائية والتي تتطلب العمل العاجل والتدخل السريع لمعالجة الأضرار.

أكد الوزير غنيم في بداية اللقاء على الخطوات السريعة التي قامت بها طواقم سلطة المياه والشركاء ذوي العلاقة والتي ساهمت في اصلاح العديد من الخطوط والشبكات لضمان عودة خدمات المياه والصرف الصحي.

واشار الوزير غنيم في هذا الجانب الى اهمية تضافر الجهود والتعاون من قبل الصليب الأحمر للعمل على توفير قطع الغيار والمواسير والوصلات اللازمة والتي تستخدم للتدخلات العاجلة وضمان توفرها في المخازن التي تم تجهيزها سابقا، حيث تأتي هذه الاجراءات في إطار خطة مواجهة الطوارئ التي تم التوافق عليها بين سلطة المياه والصليب الأحمر والهادفة الى تجهيز قطاع المياه لمواجهة اي اعطال ناجمة عن العدوان الاسرائيلي او حدوث اية كوارث طبيعية.

كما ناقش اللقاء ضرورة التدخل العاجل من قبل الصليب الأحمر للمساهمة في اجراء الاصلاحات الضرورية لخطوط الصرف الصحي الناقلة في اماكن مختلفة في قطاع غزة، والقيام بعمل الصيانة اللازمة للمولدات الكهربائية في مرافق الصرف الصحي.

من جانبها اكدت موللر مضيهم بالعمل وفق خطة الطوارئ التي تم التوافق عليها مع سلطه المياه وفق الاولويات والاحتياجات الانسانية الطارئة، مشيرة الى ان تدخلات الصليب الأحمر تتم على مستويات قصيرة وطويلة الأمد، وهي تتضمن كافة الأولويات التي تضعها سلطة المياه من خلال تقييمها للواقع المائي والانساني والخدماتي لتحقيق الفائدة للمواطنين.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على بحث كافة التفاصيل الفنية وآليات العمل لتوفير الاحتياجات اللازمة والطارئة من المواد والمعدات للتمكن من التدخل العاجل في حال حدوث اي طارئ، وايضا لتحقيق تكاملية العمل بين مختلف الاطراف وفق الخطة الاساسية لسلطة المياه التي تضع بعين الاعتبار العمل في كافة المناطق بعدالة.