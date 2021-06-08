نواب بحرينيون يستنكرون رفع السفارة الأمريكية في المنامة ”علم المثليين”

استنكر 21 نائبًا في مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، رفع السفارة الأمريكية لعلم المثليين، مطالبين وزارة الخارجية بوقف ما وصفوه بـ“استفزاز“ السفارة، وتوضيح الأمر للرأي العام.

ونشر النائب أحمد الدمستاني، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، نص البيان المشترك.

ووصف النواب، في البيان، تصرف السفارة بـ“استفزاز صارخ لمشاعر الشعب البحريني العربي المسلم، ضاربة عرض الحائط، أخلاق المجتمع البحريني وعاداته وتقاليده وتاريخه المجيد“.

وأضافوا: ”ويدرك كل عاقل ومنصف بأن جميع الكتب المنزلة على الأنبياء، وكل الشرائع التي جاء بها الرسل الفضلاء قد جاءت قاطبة بحراسة الفضيلة، لا بنشر الفساد والرذيلة، وبالدعوة إلى الأخلاق الكريمة وبتأسيس القيم المجتمعية، وهذه هي صمام أمان الأوطان“.

وتابع النواب في بيانهم: ”أن رفع علم الشواذ في مملكة البحرين، هو اعتداء ظاهر واستفزاز واضح على استقلال البلد ومشاعر أهله، وهو تجاوز على المألوف في العلاقات الدولية والدبلوماسية القائمة على احترام الدول، وعدم المساس بثوابتها وأعرافها الدينية والمجتمعية، وهي خطوط حمراء في جميع الشرائع السماوية والقوانين الارضية، لا تقبل المساومة“.

وأثار تصرف السفارة الأمريكية بعد رفعها علم المثليين في البحرين، قبل أيام، جدلًا واسعًا في البلاد.

وكانت السفارة، قبل نحو أسبوع، قد نشرت صورة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي لرفعها العلم، مرفقة إياها بتعليق جاء فيه: ”ترفع السفارة الأمريكية في المنامة اليوم بفخر علم المثليين“..

وأضافت: ”كما سترفع البعثات الدبلوماسية الأمريكية في جميع أنحاء العالم، بفخر علم قوس قزح لدعم النهوض بحقوق الإنسان لجميع الأشخاص. معًا، نكرّم العالم الذي يحترم ويحتفل ويحتضن كرامة جميع الأفراد“.