الكاظمي: الحكومة أبعدت شبح الحرب عن العراق وأنقذته ماليا

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، إن الحكومة تمكنت من إنجاز خطوات مهمة على طريق الإصلاح وإنقاذ العراق ماليا واقتصاديا.

وأضاف الكاظمي، أن حكومته أسست مساراً للإصلاح والتغيير وتقدمت فيه، كما نجحت في إبعاد شبح الحرب عن العراق إلى جانب اتباع سياسات داخلية متزنة وعلاقات فاعلة مع الجيران والقوى الإقليمية.

من جهة أخرى، أعلنت الخارجية العراقية، أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سيزور بغداد اليوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان صحفي، إن راب سيلتقي خلالها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب.

ويبحث راب خلال الزيارة الدعم البريطاني للعراق في مواجهة الإرهاب وتعزيز فرص الحوار والتنسيق المشترك حول أهم المواقف بين البلدين.