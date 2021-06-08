العاهل الأردني يؤكد إحباط مؤامرة كانت تحاك لإضعاف الدولة

أعلن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، عن إحباط مؤامرة كانت تحاك لإضعاف الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن أجهزة الدولة تمكنت من من التصدي لها وإحباطها.

وأكد العاهل الأردني، خلال لقائه شخصيات سياسية، الثلاثاء، أن نجاح ‫الأردن هو في جلوس الجميع على طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن.

وشدد الملك عبدالله الثاني على أهمية ربط تحديث المنظومة السياسية بإصلاح الإدارة العامة، وتطوير الاقتصاد باعتبارها عملية متكاملة أساسها سيادة القانون.

وقال الملك عبدالله الثاني: “الأوراق النقاشية هي نقطة انطلاق للحوار حول عملية الإصلاح”.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد على موقف الأردن الثابت والواضح تجاهها، واستمراره في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين.

وأشار إلى أن هناك اتصالات مستمرة مع دول شقيقة، وأوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للدفع نحو إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.