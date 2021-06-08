أسعار الذهب تهبط بفعل ارتفاع الدولار
انخفض الذهب اليوم الثلاثاء مع صعود الدولار، بينما يترقب المستثمرون بحذر بيانات اقتصادية من المقرر أن تصدر هذا الأسبوع لتقييم ضغوط التضخم وموقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تجاه السياسة النقدية.
ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1896.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:05 بتوقيت جرينتش، بينما استقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1899.10 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل منافسيه ما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.
على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3 بالمئة إلى 27.78 دولار للأوقية، وكسب البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2838.28 دولار، في حين نزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1167.18 دولار.
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