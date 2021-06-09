روحاني يعلق على مناظرات مرشحي الانتخابات الرئاسية: هؤلاء أتوا من المريخ

سخر الرئيس الإيراني حسن روحاني من الوعود التي أطلقها المرشحون للانتخابات الرئاسية خلال المناظرات التلفزيونية التي جرت على مدى الأيام الماضية، مؤكدا أن حل مشاكل إيران هو بالعودة للاتفاق النووي وإحياء هذا الاتفاق.

وقال روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني ساخرا من المرشحين: ”يبدو أن كل هؤلاء الأشخاص (المرشحين) ليسوا في إيران وقد أتوا من المريخ“، مضيفا: ”لماذا لا يطرح التلفزيون الحكومي في المناظرات على المرشحين سؤالا عن الحرب الاقتصادية“.

وفي جولة المناظرات السابقة صب المرشحون للانتخابات الرئاسية من التيار المتشدد غضبهم على أداء حكومة الرئيس حسن روحاني، فيما هدد المرشح والجنرال السابق بالحرس الثوري محسن رضائي، باعتقال أعضاء حكومة روحاني في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية بسبب سوء الإدارة والفساد.

وأوضح روحاني وهو يخاطب المرشحين المتشددين دون تسميتهم: ”لقد شتموني كثيرا، ولا يزالون يشتمونني“، متسائلا: ”هل يعلم المرشحون أن تفشي فيروس كورونا أدى إلى خفض صادراتنا بنسبة 44 %، وهل يعلمون أن الجفاف غير المسبوق أضيف إلى قائمة المشاكل الإيرانية مع العقوبات وكورونا؟“.

وحث روحاني مرشحي الانتخابات الرئاسية على الالتزام بـ“الأخلاق“، قائلا: ”الانتخابات مهمة، ولكن الأخلاق أهم“.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 18 حزيران/يونيو الجاري، ويتنافس فيها سبعة مرشحين، خمسة منهم من التيار المتشدد، خصوم حسن روحاني.

وتابع الرئيس الإيراني: ”اليوم، الطريقة الوحيدة لحل المشاكل هي العودة إلى الاتفاق النووي“ المبرم مع القوى الدولية في 14 تموز/يوليو 2015.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من هذا الاتفاق في أيار/مايو 2018 وقامت بتشديد العقوبات على طهران في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، الأمر الذي أوجد لها مشاكل اقتصادية ومعيشية.

ومنذ فترة تتفاوض إيران مع مجموعة 4+1 بمشاركة واشنطن بطريقة غير مباشرة بهدف الوصول إلى تفاهم في فيينا يعيد العمل بالاتفاق النووي الذي انتهكته طهران عدة مرات.

وتشترط إيران رفع كافة العقوبات عنها قبل أن تعود إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن للاتفاق النووي. ولم تثمر خمس جولات من المفاوضات السابقة عن اتفاق نهائي رغم الحديث عن حصول تقدم كبير في المفاوضات.