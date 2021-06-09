الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين غرب سلفيت

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، البوابة الحديدية المقامة قرب المدخل الرئيسي لبلدة قراوة بني حسان، والمؤدية إلى عدة قرى وبلدات غرب مدينة سلفيت.
وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن إغلاق البوابة تسبب في أزمة مرورية خانقة وعرقلة لحركة تنقل المواطنين في القرى والبلدات الغربية للمحافظة.
يذكر أن الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين بشكل شبه يومي في المنطقة، عبر اغلاق البوابة الحديدية على مدخل قراوة بني حسان، وإقامة العديد من الحواجز العسكرية المفاجئة شمال وغرب سلفيت.
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