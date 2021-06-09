رئيس البرلمان العربي يدعو إلى تخصيص يوم عربي للوالدين وكبار السن تكريما...

دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إلى تخصيص يوم عربي للوالدين وكبار السن، تكريماً لهم لما يقدمونه من تضحيات وعرفاناً وتقديراً لعطائهم غير المحدود ونكرانهم للذات، وطالب باعتبار هذا اليوم مناسبة مهمة لتبادل التجارب فيما بين الدول العربية، من أجل التوصل إلى معايير موحدة لتحقيق الرعاية المُثلى للوالدين والمسنين على مستوى العالم العربي، وصولاً إلى تحقيق أعلى مستوى من الدعم والحماية لهم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس البرلمان العربي اليوم /الأربعاء/ ، خلال المنتدى الخليجي بمناسبة اليوم العالمي للوالدين واليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسن، والذي نظمته جمعية أبناء الخليج للأعمال الإنسانية افتراضياً عبر تقنية زووم، تحت عنوان "مفتاح سعادة الدارين .. في بر الوالدين" ورعاية رئيس البرلمان.
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