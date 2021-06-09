” الأرصاد ” : أمطار رعدية على منطقة الباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة, العقيق, القرى, المخواة, المندق, بلجرشي, بني حس, غامد الزناد, قلوة, والأجزاء المجاورة لها.

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