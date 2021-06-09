- 1/2
- 2/2
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص عدة تحديثات أصدرتها Adobe؛ لمعالجة عددٍ من الثغرات في عددٍ من المنتجات.
تفصيلاً، بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ جداً، وأنه يستهدف كل القطاعات، موضحاً أن Adobe أصدرت تحديثات للنسخ المتأثرة.
وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات، وتنفيذ برمجيات خبيثة، الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، رفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام، حجب الخدمة (DoS)، وتجاوز آلية حماية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الأمن السيبراني” يُصدر تحذيراً خطورته عالية جداً بخصوص تحديثات Adobe على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.