استنساخ العوامية

طالعتنا قناة الإخبارية قبل أيام بتقرير ميداني يكشف الوضع السيء في أشهر حي شعبي على مستوى المملكة ألا وهو حي البطحاء بوسط الرياض ، وفي اعتقادي أن التقرير رغم جرأته وأهميته إلا أنه لم يأت بجديد ، فكلنا نعلم (ومعنا الأجهزة المعنية) عن تكدس العمالة المخالفة فيه وغياب الرقابة وبيع الممنوعات والتستر والأطعمة الفاسدة وغيرها الكثير من المخالفات المتنوعة والتي عكست صورة سيئة تماما عن حي له تاريخ مشرف في الذاكرة السعودية .

ويعد تسليط الإخبارية الضوء على (البطحاء) واحدا من أضواء عديدة بل وشموس ساطعة كشفت بكل وضوح عن الجرائم الأمنية والاقتصادية والصحية والتجارية ، لتدق ناقوس التنبيه بالخطر الواقع ولتتحرك بعده الجهات المختصة وتضبط كل جهة المخالفات التي ضمن اختصاصها ، وبعد يومين أو ثلاثة ينتهي ذلك التحرك فتعود أيادي الإجرام إلى معاودة ارتكاب جرائمها وكأن شيئا لم يكن ، ويصبح التسليط الإعلامي مجرد بقعة ضوء تختفي في عتمة الجريمة السائدة وتصبح الجهود المبذولة كقول المثل ( كأنك يابوزيد ماغزيت ) .

وبما أن هناك أكثر من (بطحاء) في الرياض وجدة والدمام وغيرها فإن لدينا تجربة ناجحة قامت بها وزارة الداخلية في القضاء على الجريمة التي مست الأمن الوطني وهي تجربة العوامية وتحويلها من بؤرة إرهاب إلى مكان يبعث الراحة والأمان ومتنفس للسكان وجذب للتجار ، هذه التجربة بالإمكان استنساخها على (البطحاء) والقضاء على مخاطره المتنوعة التي لم تجد معها نفعا الحملات المؤقتة .

بالطبع أن استنساخ تجربة العوامية يحتاج إلى وقت وجهد من الدراسات والاستشارات حتى نصل للنتيجة آلمرجوة ، وهذا ما أعتقد أن أصحاب القرار يعملون عليه بتأن وروية وفق رؤية بعيدة المدى تراعي كل الجوانب لما فيه مصلحة الجميع .

الخاتمة :

هل سيعيد التاريخ جمال (البطحاء) بعد أن شوهه المخالفون ؟

كتبه / خالد النويس