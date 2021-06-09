مركز الملك سلمان للإغاثة أجري 155 عملية جراحية ضمن الحملة الطبية لمكافحة...

أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال اليوم الثاني من الحملة 155 عملية جراحية، وكشف على 990 حالة، فضلا عن توزيع 217 نظارة طبية وصرف 502 وصفة طبية، ضمن حملة مكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينتي بوشي وكانو بجمهورية نيجيريا، استفاد منها العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف العلاج، وذلك بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية.

يذكر أن الحملة -التي تستمر حتى13 يونيو الجاري- تأتي امتدادا للأعمال الإغاثية التي تقوم بها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة المحتاجين وتقديم العلاج للمرضى والمصابين وفقاً لرسالتها الإنسانية السامية.

وفي اطار متصل، واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وقد راجع العيادات 350 مريضا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 68 مريضا ، وراجع عيادة الباطنية 40 مريضا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 67 مريضا، واستقبل قسم الطوارئ 19 مريضا، وراجع 21 مريضا عيادتي الأسنان.

كما تم استقبال 38 مريضة في العيادة النسوية ، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 27 مريضا يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، كما تم عمل 139 تحليلا ل 50 مريضا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 10 صور أشعة لـ 7 مرضى ، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 13 مريضا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 224 وصفة طبية.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 11.900 كرتون من التمور للمحتاجين في مديريات المنصورة، وخورمكسر، وكريتر التابعة لمحافظة عدن، استفاد منها 11.900 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.