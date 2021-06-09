ارتفاع اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهبارتفعت أسعار الذهب اليوم، في ضوء رصد المستثمرين مزيدا من البيانات عن التضخم الأمريكي ومؤشرات بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1893.80 دولار للأوقية (الأونصة)، وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1896.60 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 27.64 دولارا للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2803.13 دولارات بينما هبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1160.08 دولارا

