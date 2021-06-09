وزير الصحة يزور مركز لقاحات كورونا بمستشفى المركز الطبي الدولي بجدة

زار وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة مركز لقاحات كورونا بمستشفى المركز الطبي الدولي، وهو المركز الذي أقيم في شهر رمضان لتوفير لقاح كورونا (كوفيد – 19) بالتعاون مع وزارة الصحة، ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وأثنى د. توفيق الربيعة وزير الصحة على مبادرة المركز الطبي الدولي في تأسيس الخيمة التي تضم مركز اللقاحات وتبنيه مبادرة المساهمة في توفير اللقاح للمستفيدين ضمن برامجه للمسؤولية الاجتماعية.

وأشار وزير الصحة إلى ضرورة تعاون القطاع الصحي الخاص مع الوزارة في العديد من المشروعات التي تخدم المجتمع، لافتاً إلى أن المركز الطبي الدولي أثبت نجاحه وتميزه في هذا المجال بمبادراته الاستباقية وبكفاءته التشغيلية ومعاييره للرعاية الصحية.

وكان المركز الطبي الدولي قد أقام خيمة كبيرة داخل الحديقة المجاورة للمركز، وزاد عدد المتطوعين من منسوبيه في هذه المبادرة ليصل إلى 50 متطوعاً لخدمة المجتمع، وليكون المركز الطبي الدولي أحد أكبر مراكز التطعيم ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، ومن خلال خدمة متميزة تتوافق مع معايير الرعاية الصحية الخاصة بالمركز الطبي الدولي.

وقد اكتمل بناء الخيمة على امتداد 2000 متر مربع بطاقة استيعابية تصل في أقصاها إلى 4000 مستفيد من أخذ اللقاح يومياً، وذلك خلال زمن قياسي لم يتجاوز 8 أيام بعد قرار إنشائه، في إطار سباق زمني لتلبية احتياج مدينة جدة لمراكز لقاحات كبرى تستوعب الإقبال الكبير من المستفيدين، وبما يتماشى مع خطة الوزارة في حملتها الوطنية لأجل التسريع بالوصول لمجتمع آمن ومحصن.

وقد شارك في بناء وتجهيز الخيمة فريق متكامل من الأقسام المختلفة للمركز الطبي الدولي يضم: قسم التشغيل، قسم مكافحة العدوى، قسم الخدمات الصيدلانية، قسم المختبر، قسم الهندسة الطبية، قسم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى فريق مختص من الأطباء والممرضين.

وقد أبدى الدكتور وليد فتيحي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمركز الطبي الدولي ترحيبه وامتنانه بزيارة وزير الصحة وأعرب عن سعادته بالتعاون المشترك مع الوزارة الذي بدأ بمركز اللقاحات وتلاه عيادة الإقلاع عن التدخين داخل الخيمة ذاتها، كما عرض على الوزير مشاريع التوسعة المستقبلية للمركز الطبي الدولي مثل: الكلية الطبية، مستشفى النساء والأطفال، البرج الطبي، مشروع تطوير مركز العيادات الأولى الحديثة، مجمع عيادات ومركز رعاية عاجلة – شمال جدة، مركز العافية – مركز العيادات الأولى الحديثة، منتجع العافية، قرية العافية، مبنى الخدمات، مواقف متعددة الأدوار، حرم المركز الطبي الدولي وتطوير المنطقة المحيطة.

واستعرض د. وليد فتيحي لوزير الصحة أهم الإنجازات والجوائز التي حصل عليها المركز خلال فترة كوفيد – 19 لأجل حماية المريض، والتي كان في صدارتها: جائزة الملك عبد العزيز للجودة عن فئة المنشآت الصحية الخاصة، الجائزة الوطنية لسلامة المرضى (2020) في نسختها الخاصة عن فئة المنشآت الصحية، جائزة “نجمة مكافحة العدوى” من وزارة الصحة لجهوده في المشاركة الفعالة في الاستجابة لفيروس كورونا.

وأضاف د. وليد فتيحي: “إنني أستثمر هذه الفرصة لأعبر عن امتناني وشكري لثقة وزارة الصحة واختيارها المركز الطبي الدولي كأول مستشفى بالقطاع الصحي الخاص بالمنطقة الغربية لتقديم اللقاح ضد فيروس كورونا، كما أعرب عن سعادتي لثقة الوزارة بوجود الخبرات والكفاءات والقدرة التشغيلية والطاقة الاستيعابية لدى المركز الطبي الدولي لإتمام أكبر مشروع خدمة مجتمعية خلال الفترة الحالية، كما أوجه شكري الخاص إلى فريق المتطوعين من الكليات الطبية وغيرها الذي كانوا إلى جانبنا وساهمو معنا يداً بيد في هذه التجربة الملهمة التي أكدت على وجود الخير في مجتمعنا وفي الكثير من أبنائنا وشبابنا، والتي أثرت العمل التطوعي وحفزتنا على تفعيله كلما أمكننا”.