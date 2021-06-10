الاتحاد العربي لكرة القدم يؤكد: نهائي دوري الأبطال في موعده

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أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن نهائي النسخة الحالية سيُقام في موعده المحدد سابقًا يوم 21 أغسطس 2021 م في المملكة المغربية.
وقال الاتحاد العربي في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع “تويتر”: “النهائي المرتقب .. في موعده”.
وتابع “نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بين الرجاء المغربي والاتحاد السعودي يوم 21 أغسطس 2021 في المملكة المغربية”.
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