استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم الخميس، عن استشهاد 3 شبان بينهم أسير محرر، وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأوضحت وزارة الصحة ومصادر أمنية في جنين، أن الشهداء هم الملازم ادهم ياسر توفيق عليوي (23 عاما)، والنقيب تيسير محمود عثمان عيسة (33 عاما) من جهاز الاستخبارات العسكرية، والأسير المحرر جميل محمود العموري من مخيم جنين، كما أصيب محمد سامر منيزل البزور (23 عاما) من جهاز الاستخبارات بجروح حرجة ادخل على أثرها لغرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي.

كما استولت قوات الاحتلال على مركبة الشهيد العموري الذي تم احتجاز جثمانه، واعتقلت شابا آخر كان برفقته.

وقال مدير الاستخبارات العسكرية في جنين العقيد طالب صلاحات إن الشهيدين تيسير عيسة من قرية صانور جنوب جنين، وأدهم عليوي من قرية زواتا بمحافظة نابلس تم اعدامهما أثناء عملهما في الحراسة الليلية، كما أصيب الشاب البزور من قرية المطلة بمحافظة جنين بجروح بالغة، وتم نقله لمستشفى داخل أراضي الـ48 لصعوبة وضعه.

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي للشهيد أدهم ياسر عليوي، قبل أن ينقل الى مسقط رأسه في زواتا وجابت مسيرة غاضبة شوارع المدينة منددة بالعملية الإجرامية لقوات الاحتلال ووحداتهم المستعربة .

كما أعلن عن اضراب شامل في مدينة جنين هذا اليوم حدادا على أرواح الشهداء.

ونعى جهاز الاستخبارات وحركة فتح، الشهيدين عيسة وعليوي اللذين استشهدا أثناء تصديهما لقوات الاحتلال الاسرائيلي التي اقتحمت المدينة.

بدورها، نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني ” فتح” الشهداء الذين ارتقوا خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مدينة جنين فجر اليوم و هم ‏ الشهيد البطل المطارد جميل العموري، و الشهيد البطل الضابط ابن جهاز الاستخبارات العسكرية أدهم ياسر عليوي و الشهيد الضابط البطل ابن جهاز الاستخبارات العسكرية تيسير محمود عيسة .

وقال منير الجاغوب رئيس المكتب الاعلامي لحركة فتح، إنه بمزيد من الفخر والاعتزاز بالشهداء الذين ارتقوا وهم يدافعون عن كرامة الوطن والمواطن، وتزهو بالفخر والاعتزاز الكبير لجماهير شعبنا وأهلنا في جنين بهبتهم الفورية بالوقوف سدا منيعا مع أجهزتهم الأمنية في صد عدوان المحتل ليشكل هذا التلاحم عنوانا للاستقلال والكرامة الوطنية.

وأكد، أن كل الخيارات متاحة أمام شعبنا للدفاع عن الأقصى والقدس العاصمة بوصلة الحق المغتصب وقبلة الفدائيين والشرفاء تهون لأجلها الدماء والمهج”.

واستنكر الجاغوب الإجرام والاستبداد الإسرائيلي اليوم بحق أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان وتؤكد بأن كل أشكال الإرهاب التي تمارس ضد شعبنا لن تثنيه عن مواصلة درب النضال حتى النصر و التحرير وتطهير أرضنا المقدسة من جنود الاحتلال والمستوطنين ولن يسقط حقنا وسنبقى ندافع عن القدس العاصمة وكل شبر من وطننا المقدس.

وقال الجاغوب، إن شعبنا وقيادتنا وأجهزتنا اعتادت المجابهة ولا يخشون الموت من أجل حرية الوطن وسندافع عن كرامتنا ومقدساتننا نيابة عن الأمتين العربية والإسلامية وسنصمد فوق أرضنا وسيزول الاحتلال حتماً .

من جهته، قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس اليوم، إن الروح الوطنية القتالية العالية لأبناء الأجهزة الأمنية التي تجلت اليوم في اشتباكات جنين البطولية مع العدو الإسرائيلي تعني أن شعبنا الفلسطيني حُر أبِي لا يمكن أن يستسلم للأمر الواقع، أو يرضخ لسياسات الإحتلال ، وأنه لا يوجد قوة على الأرض تستطيع أن تمنعه من القيام بواجبه الوطني بالتصدي لاعتداءات واقتحامات جنود العدو والمستوطنين، مهما كان الثمن ومهما بلغت التضحيات .

وأكد برهوم في تصريح صحفي، أن ما جرى في جنين هو عمل بطولي شجاع ، وهو الممارسة الحقيقية والمطلوبة لدور الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية في حماية شعبنا والدفاعة عنه ،وأن هذه الروح النضالية المقاومة يجب أن تتعزز وتتصاعد وتستمر ، فرهاننا على أمثال الشهداء جميل العموري،و أدهم عليوي، وتيسير عيسة.