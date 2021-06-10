ولي العهد يؤدي واجب العزاء في المستشار الخاص بإمارة الرياض سحمي بن شويمي

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قدم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واجب العزاء في المستشار الخاص بإمارة منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز، حيث قام بتعزية نجله تركي.
وتوفي المستشار الخاص والمشرف على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي أمس (الأربعاء)، بعد معاناة مع المرض، ونعاه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بمواقفه الوطنية.
وجرت الصلاة على الفقيد في مقبرة الناصفة بمحافظة الخرج يوم أمس بمشاركة نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، حيث شارك جمع من المواطنين في تشييع الجـثمان.
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