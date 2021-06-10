وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر وظائف محاضرين بالرياض وجدة والاحساء في تخصص اللغة الإنجليزية والعلوم الأساسية ،في كلية العلوم والمهن الصحية والبرنامج التحضيري. وأوضحت جامعة الملك سعود أن التخصصات المطلوبة هي اللغة الإنجليزية، الاحصاء الحيوي في الرياض وجدة والاحساء. وأشارت الجامعة إلى أن التقديم بدأ اليوم وسينتهي يوم الثلاثاء المقبل، وذلك عن طريق بوابة الجامعة

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