السفيرة صبح تطلع وزيرة خارجية سانت لوشيا على الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء...

أطلعت سفيرة دولة فلسطين لدى الكاريبي ليندا صبح، اليوم الخميس، وزيرة الشؤون الخارجية لسانت لوشيا، سارة فلودبيورن، على سلسة الاعتداءات الإسرائيلية الجديدة ضد أبناء شعبنا، خصوصا في مدينة القدس وقطاع غزة.

وأكدت صبح أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي تتمحور حول محو الوجود الفلسطيني من القدس الشريف، وبأن الاعتداء المستمر على أبناء شعبنا في احياء الشيخ جراح وسلوان ولفتا وغيرها ينطوي بشكل أساسي على سياسة التطهير العرقي ومحاولات خلق تاريخ يهودي استعماري لا أساس له على الاطلاق.

وتناولت العدوان الإسرائيلي الهمجي الأخير على قطاع غزة، والذي راح ضحيته مئات من الشهداء من أطفالنا ونسائنا ومن المدنيين العزل الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى هويتهم الفلسطينية، مؤكدة أن ما تنتهجه الحكومة الإسرائيلية هو سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين أينما كانوا، وبالأخص ضد المواطنين في قطاع غزة الذي ما يزال تحت حصار خانق منذ أكثر من 14 عاما، الأمر الذي حول القطاع الى سجن كبير يفتقر لأدنى مقومات الحياة خصوصا في ظل جائحة الكورونا التي تزامن فيها العدوان العسكري بعدوان على القطاع الصحي ومنع اللقاحات عن أبناء شعبنا.

وشكرت السفيرة الوزيرة على موقف بلادها الراسخ من القضية الفلسطينية، والتي تؤكد عليه من خلال تصويتها خلال السنوات الماضية على القرارات الدولية لصالح فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني.

بدورها، أكدت الوزيرة فلودبيورن، على التضامن الكامل من بلادها مع الشعب والقضية الفلسطينية، وأعربت عن شديد اسفها وحزنها لما تسبب به العدوان الإسرائيلي الأخير من ضحايا أبرياء وسفك للدماء، وأكدت أن سانت لوشيا كصديقة لدولة فلسطين تعي بشكل كامل مدى المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بشكل مستمر، وشددت على ضرورة إيجاد حل سلمي عادل دائم وشامل للقضية الفلسطينية بما يضمن حقوق كافة الأطراف.