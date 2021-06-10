السعودية.. رابطة العالم الإسلامي تستضيف مؤتمر ”إعلان السلام في أفغانستان”

تستضيف رابطة العالم الإسلامي، اليوم الخميس، في مكة المكرمة، المؤتمر الإسلامي "إعلان السلام في أفغانستان"، الذي يجمع كبار المسؤولين والعلماء من أفغانستان وباكستان.

ويهدف المؤتمر إلى تحقيق المصالحة بين الأطراف الأفغانية، وترسيخ دعائم السلام في أفغانستان، وذلك برعاية ودعم من السعودية.

ويأتي هذا المؤتمر، إيمانا بدور الرابطة في حل جميع النزاعات والخلافات داخل النسيج المجتمعي للأمة الإسلامية في إطار الدعم والرعاية الكبيرة والريادة الإسلامية للمملكة العربية السعودية.

وستبدأ أعمال المؤتمر بمكة المكرمة، حيث يشارك في جلسته الافتتاحية الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ووزير الشؤون الإسلامية في باكستان، الشيخ الدكتور نور الحق قادري، ووزير الحج والأوقاف والإرشاد في أفغانستان، الشيخ محمد قاسم حليمي، وكبار العلماء من البلدين.

وسيحضر الجلسة سفير جمهورية باكستان لدى المملكة الفريق بلال أكبر، وسفير أفغانستان لدى المملكة أحمد جاويد مجددي، والمندوب الدائم لجمهورية باكستان لدى منظمة التعاون الإسلامي، السفير رضوان سعيد شيخ، والمندوب الدائم أفغانستان لدى منظمة التعاون الإسلامي، السفير الدكتور شفيق صميم.

ويتضمن المؤتمر خمس جلسات، تتحدث فيها مجموعة من كبار العلماء في خمسة محاور، تناقش السلام والسماحة والاعتدال والمصالحة في الإسلام، إضافة إلى منهج الإسلام في صيانة كرامة الإنسان والحفاظ على حياته، وبناء السلام في ضوء المبادئ الإسلامية، وأهمية السلام والأمن الإقليمي، ودور العلماء في حل النزاعات الإقليمية ودعم جهود السلام.

وسيتم في نهاية المؤتمر تلاوة البيان الختامي، وإعلان السلام في أفغانستان.