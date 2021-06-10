قافلة مساعدات أردنية جديدة إلى غزة

سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، ضمن حملة "بردا وسلاما يا فلسطين" وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي.
وتتكون القافلة من عشر شاحنات تحمل مواد طبية وإغاثية وغذائية وتمورا ليتم تسليمها إلى مستشفى الشفاء ووزارة التنمية الاجتماعية والمستشفى الميداني العسكري في قطاع غزة، ليصار إلى توزيعها من قبلهم.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي: "تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية استقبال التبرعات النقدية والطبية والعينية من كافة الجهات المختلفة المحلية والخارجية لضمان استمرار إرسال وتسيير القوافل التي تحمل المواد المختلفة من ضمن قوائم الاحتياجات الاساسية والضرورية الواردة من القطاع ".
ومن الجدير بالذكر بأن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وحسب التوجيهات الملكية كانت قد سيرت 32 شاحنة تحمل مستلزمات طبية وأدوية ومواد غذائية ومواد إغاثية ولقاح كورونا وشرائح فحص كورونا إلى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية–الجيش العربي.
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