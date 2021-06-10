محكمة الاحتلال تؤجل النظر بتهجير أهالي «بطن الهوى» بالقدس

أجلت محكمة الاحتلال بالقدس، صباح اليوم الخميس، الحكم في الاستئناف المقدم ضد قرار تهجير عائلتي “أبو ناب” و”غيث” من “حي بطن” الهوى بسلوان حتى الخامس من يوليو القادم.
وبالتزامن مع عقد محكمة الاحتلال، نُظمت وقفة احتجاجية أمام المحكمة المركزية بالقدس خلال النظر باستئناف قدمته عائلات من حي “بطن الهوى”، ضد قرارات إخلائها لصالح المستوطنين.
واعتدت شرطة الاحتلال على الفلسطينيين المتضامنين في القدس.
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