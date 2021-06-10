الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يقف وراء التصعيد الاسرائيلي في الضفة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الخميس الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر هذا اليوم ضد أبناء الشعب الفلسطيني في جنين، وأدت الى استشهاد ٣ مواطنين واصابة آخر بجروح بالغة الخطورة.

كما أدانت الخارجية الفلسطينية إقدام قوات الاحتلال على اقتحام مدينة البيرة ومداهمة وتخريب محتويات مقر الإدارة العامة للجان العمل الصحي وإغلاقه،

وأكدت رفضها عربدات المستوطنين ومنظماته الإرهابية المتطرفة في القدس ودعواتهم لتنظيم المزيد من المسيرات الاستفزازية في شوارع وأزقة العاصمة المحتلة وبلدتها القديمة، واستمرار حملات التطهير العرقي المتواصلة ضد المواطنين المقدسيين وعمليات هدم منازلهم وتهجيرهم بالقوة كما يتعرض له حي الشيخ جراح وبلدة سلوان وأحيائها المختلفة وعمليات الاعتقال والقمع والتنكيل والحصار للمواطنين المقدسيين والمتضامنين معهم، بالإضافة إلى استمرار عدوان دولة الاحتلال والمستوطنين الغاشم على أراضي المواطنين والأماكن الدينية والأثرية والتاريخية في طول الضفة الغربية وعرضها.

وأكدت الوزارة أن هذا التصعيد يقف خلفه رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، في محاولة منه لإنقاذ نفسه وحل أزماته للبقاء في سدة الحكم في إسرائيل على حساب الدم الفلسطيني ومعاناة الشعب الفلسطيني.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد الخطير ونتائجه وتداعياته، ليس فقط على ساحة الصراع وإنما أيضا على مستوى الجهود العربية والاقليمية والدولية المبذولة لتثبيت التهدئة ووقف العدوان، وبالذات الجهود الدولية الامريكية الساعية لخلق مناخات ايجابية وبيئة مناسبة لإحداث انطلاقة جديدة في عملية السلام.

وقالت وزارة الخارجية إنها تواصل متابعتها الحثيثة لجرائم وانتهاكات الاحتلال، داعية المنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة سرعة توثيق تلك الجرائم توطئة لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان والجهات الأممية المختصة.

وطالبت الوزارة في ذات الوقت المدعية العامة للجنائية الدولية سرعة بدء تحقيقاتها في جرائم الاحتلال والمستوطنين وصولا الى محاكمتهم أمام القضاء الدولي.

وقالت “لقد آن الأوان للمجتمع الدولي أن يضع حدا لإفلات دولة الاحتلال من العقاب وإخضاعها للمساءلة والمحاسبة، وإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، هذا إذا أراد المجتمع الدولي الحفاظ على ما تبقى من مصداقية له”.