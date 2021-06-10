سلطنة عمان تسجّل 1640إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة

سجّلت سلطنة عمان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1640إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و19 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 230219 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2467 ، مشيرةً إلى شفاء 951 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 207795 حالة.

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