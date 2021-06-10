التحالف العربي ينفي استهداف الفرقة الأولى مدرع في صنعاء

قال العميد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، إن الأنباء الواردة عن استهداف التحالف للفرقة الأولى مدرع في صنعاء، غير صحيحة.
وأضاف المالكي، أنه لم يتم تنفيذ عمليات عسكرية بمحيط صنعاء، وأي مدينة يمنية أخرى، خلال الفترة الماضية.
وأكد المتحدث باسم التحالف العربي، أن عدم تنفيذ أي استهداف، يهدف إلى تهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي.
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