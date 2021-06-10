الرئيس الفلسطينى يمنح ممثل ألمانيا نجمة القدس

منح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية كرستيان كلاغيس، نجمة القدس من وسام القدس.
جاء ذلك خلال استقبال سيادته، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله اليوم الخميس، لممثل جمهورية ألمانيا، والذي جاء مودعا لمناسبة انتهاء مهام عمله في الأرض الفلسطينية.
ومنح سيادته، ممثل ألمانيا، نجمة القدس، تقديرا لدوره المتميز في تعزيز العلاقات بين فلسطين وألمانيا، وتثمينا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله.
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