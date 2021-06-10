هنية ووفد ”حماس” يلتقون عباس كامل في القاهرة لبحث الملفات الساخنة

قالت حركة ”حماس“ في بيان لها، اليوم الخميس، إن إسماعيل ياسين رئيس مكتبها السياسي ورئيس وفدها إلى القاهرة، التقى عباس كامل وزير المخابرات العامة في مصر.

وأضافت في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، أن إسماعيل هنية ووفد قيادة الحركة التقوا عباس كامل، وتم بحث العديد من القضايا، وخاصة تثبيت نتائج ”معركة سيف القدس“ (الحرب الأخيرة على غزة)، وخاصة في القدس والأقصى، وتعزيز الإنجاز الكبير الذي حققته المقاومة والشعب الفلسطيني.

وقال البيان: إنه تم التأكيد على تعزيز العلاقة مع مصر الشقيقة وسبل تطويرها، واضطلاع مصر بعدد من الملفات المهمة على المستوى الفلسطيني، وتوجيه عميق الشكر لمصر ومواقفها قبل وأثناء وبعد معركة سيف القدس، وجهودها في وقف العدوان وإعادة الإعمار.

وبحث خلال اللقاء سبل إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز وحدته الداخلية، بحسب البيان.

والثلاثاء، أعلنت ”حماس“ وصول هنية إلى القاهرة، على رأس وفد من قيادتها، تلبية لدعوة من القيادة المصرية لإجراء حوارات في ”مختلف التطورات السياسية والميدانية“.

وفي 30 و31 مايو/ أيار الماضي، أجرى كامل زيارة لكل من تل أبيب ورام الله وغزة، عقد خلالها لقاءات مع المسؤولين في إسرائيل والسلطة الفلسطينية و“حماس“.

وتمحورت لقاءات كامل حول تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة، الذي بدأ فجر الجمعة 21 مايو/أيار الماضي، بوساطة مصرية.