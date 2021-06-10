الجامعة العربية: دول المنطقة تسعي لـ توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر...

أكدت جامعة الدول العربية، رغبة الدول العربية في إدراج خيار توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية كجزء من استراتيجياتها لتنويع مصادر الإمداد بالطاقة والمياه، وكذا أهمية التعاون وتبادل المعارف والتجارب والخبرات في ميدان الطاقة النووية بين الجانبين العربي والهندي.

صرح بذلك اليوم الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور كمال حسن علي، في ختام فعاليات المنتدى العربي- الهندي الأول في مجال الطاقة والذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الطاقة) بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالمملكة المغربية وجمهورية الهند؛ واستمر لمدة يومين عن طريق تقنية الاتصال المرئي؛ وبحضور أكثر من مئتي مشارك يمثلون مختلف الجهات الحكومية العربية والهندية (الوزارات المعنية بالكهرباء / الطاقة المتجددة/ الطاقة النووية، النفط والغاز الطبيعي)، القطاع الخاص العربي والهندي، إلى جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وممثلين عن الهيئة العربية للطاقة الذرية ومنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول؛ إضافة إلى عدة منظمات دولية وإقليمية عاملة في مجال الطاقة.

وقال السفير كمال حسن علي، إن عقد هذا المؤتمر في ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية يُعد عملاً ناجحاً جداً ومؤشراً ايجابياً على مدى استعداد الجانبين العربي والهندي لتعزيز وتطوير العلاقات في مجال الطاقة، وهو ما أكَده الجانبان خلال جلسات المنتدى كضرورة تشجيع تجارة الكهرباء الإقليمية، وتقوية التعاون العربي- الهندي في مجال الطاقة من أجل تسريع الانتقال الطاقي من خلال الاستغلال الأمثل للطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، واستغلال مصادر الطاقة الأحفورية.

وأبدى السفير “علي” ترحيبه بالتعاون مع الشريك الهندي وأهمية تعزيز العلاقة في مجال صناعة النفط والغاز الطبيعي، خاصة في المجال التجاري حيث أن اعتماد الهند على استيراد النفط والغاز آخذ في الزيادة خلال العقود القادمة مقابل فائض التصدير من النفط والغاز التي تتمتع به الدول العربية.

ومن جهتها ،أكدت مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية المهندسة جميلة مطر ،أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين العريي والهندي في ميدان البحث والتطوير وتعزيز التعاون المتعلق بالتدريب وتقوية القدرات، مشيرة في هذا الصدد الى الترحيب بعقد الدورة القادمة لمنتدى التعاون العربي- الهندي في مجال الطاقة بجمهورية الهند خلال سنة 2023.

شارك في فعاليات المنتدى وزير الطاقة والمعادن والبيئة بالمملكة المغربية عزيز رباح ،ووزير الدولة للكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وتنمية المهارات وريادة الأعمال بجمهورية الهند راج كومار سينغ.