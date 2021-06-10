انضمام خمسة اعلاميين خليجيين جدد للجنة الاعلامية للاتحاد الدولي للملاكمة العربية

انضم مجموعة من الاعلاميين الرياضيين في قطر وسلطنة عمان والبحرين والسعودية الى اللجنة الاعلامية التابعة للاتحاد الدولي للملاكمة العربية الذي يتخذ من فرنسا مقرا له .

ورحب رئيس الاتحاد والوزير المفوض للشباب والرياضة بمجلس جامعة الدول العربية الدكتور الهادي السديري بكوكبة الاعلاميين الرياضيين الخليجيين الجدد الذين انضموا لاسرة الاتحاد بعد التشكيل الجديد للجنة الاعلامية للاتحاد وهي احدى اللجان الرئيسية التابعة لمجلس الادارة العليا لهذه المنظمة الرياضية الحديثة.

وقال السديري ان المجلس الاعلى للاتحاد اعتمد ضم خمسة اعلاميين خليجيين جدد لعضوية اللجنة الاعلامية بالاتحاد هم عبدالعزيز جاسم الحمر رئيس قسم الاخبار الرياضية بوكالة الانباء القطرية وعلي حسين عبدالله رئيس القسم الرياضي جريدة العرب القطرية ومازن جمعة البريكي رئيس القسم الرياضي بوكالة الانباء العمانية واحمد عيسى العطافي صحفي سعودي في جريدة جواثا الالكترونية السعودية ووليد عبدالله احمد مسئول المركز الاعلامي بالمجلس البحريني للألعاب القتالية من مملكة البحرين.

واكد الدكتور السديري اهمية الاعلام الرياضي ودوره المؤثر في نقل اخبار الاتحاد وانشطته الدورية وتغطية كافة البطولات والاحداث الرسمية التي ينظمها الاتحاد في مختلف بقاع العالم .

وقال ان اللجنة الاعلامية التي يترأسها المستشار الاعلامي الرياضي بالاتحاد زيد زياد السربل من دولة الكويت باشرت عملها المهني بعد ان وضعت تصورها الاول للاهداف الذي انشئت من اجلها اللجنة وستعقد اولى اجتماعاتها على هامش احداث بطولة جائزة موسكو الدولية التي ستقام في العاصمة الروسية خلال الفترة من ٢٧ يوليو وحتى ١٢ اغسطس المقبل بمشاركة اكثر من ٣٠٠ ملاكم وملاكمه دولية .

واوضح رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية ان المجلس قرر كذلك منح الدكتورة موزه المالكي من دولة قطر منصب رئاسة لجنة العلاقات العامة بالاتحاد وكلفها باختيار بقية اعضاء اللجنة.

وتعد الدكتورة موزه المالكي احدى الشخصيات المعروفة في المجتمع القطري والخليجي باعتبارها كاتبة زاوية في احدى كبريات الصحف القطرية منذ زمن بعيد وشخصية معروفه ومؤهله علميا وناشطه في التنمية المجتمعية وهي رئيس لاحد مراكز التدريب والتأهيل النفسي في دولة قطر .