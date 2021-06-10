الصحة السعودية تحذر المواطنين وتؤكد انتشار كورونا بشكل سريع بالتجمعات 

أكدت وزارة الصحة السعودية أن عدوى كورونا تزداد وتنتشر بشكل سريع في التجمعات، ونصحت بأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وفي نفس السياق، أعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1286 حالة إصابة مؤكدة، وتعافي 982 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10217 حالة، منها 1553 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 462528 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 444792 حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 16 حالة خلال آخر 24 ساعة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 7519 حالة.