التعليم : التحصين ضد كورونا شرط لدخول المباني التعليمية قبل أغسطس

شددت وزارة التعليم، اليوم الخميس، على أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وذلك للوقاية من الفيروس للسماح بدخول المباني التعليمية قبل الأول من أغسطس المقبل.

وقال الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “للحفاظ على صحة وسلامة الجميع؛ نكون محصّنين قبل الأول من أغسطس 2021 لدخول المباني التعليمية”.

وأضافت وزارة التعليم، أنه تم تحصين 70% من منسوبي التعليم حتى الآن، موضحة أن التحصين يساهم في سلامة بيئة العمل من المخاطر، وكذلك يساهم في الحفاظ على صحة منسوبي التعليم وسلامة الجميع، وسرعة العودة للحياة الطبيعية، وضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.