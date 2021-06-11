محافظ الزلفي يلتقي مدير الادارة العامة لدوريات الأمن

التقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي ظهر اليوم بمكتبه في ديوان المحافظة العميد علي بن محمد آل غضيف القحطاني مدير الأدارة العامة لدوريات الأمن يرافقه العقيد سلطان بن مشاري بن رزيبان مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض وجرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل في دوريات الأمن بالمحافظة وخططها المستقبلية

حضر اللقاء مدير شرطة محافظة الزلفي العقيد حمود بن حزام العتيبي ومدير دوريات الأمن بالمحافظة المعين مؤخرا النقيب محمد بن صالح القحطاني وعدد من القيادات الأمنية

كما دشن العميد القحطاني خلال زيارته التفقدية انطلاقة دوريات الأمن بمحافظة الزلفي بهويتها الجديدة لتساهم في رفع مستوى العمل الأمني بالمحافظة ومراكزها

بدوره ثمن محافظ الزلفي مايقوم به رجال الأمن لتحقيق ما تصبواً إليه القيادة ـ أيدها الله ـ سائلاً المولى عز وجل أن يبارك هذه الجهود وأن يوفق الجميع لكل خير

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