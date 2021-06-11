“الأرصاد” ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على بعض المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الجمعة)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من مناطق المملكة، ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.

وأوضح المركز، أن معظم أنحاء مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، وحائل، والقصيم، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الـ9 مساءً.

وأبان أن مناطق، عسير، وجازان، والباحة، ستشهد هطول أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 12 ظهرًا صباحاً وتنتهي 8 مساءً.