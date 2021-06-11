- 1/2
- 2/2
واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات تمول الحرس الثوري الإيراني والحوثيين
غرِّد
أخبار 24,11 يونيو 202113,921
واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات تمول الحرس الثوري الإيراني والحوثيين أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على أفراد وكيانات ضمن شبكة دولية أسهمت في تقديم عشرات الملايين من الدولارات إلى الحوثيين بالتعاون مع كبار المسؤولين في إيران.
وأوضحت الوزارة، أن العقوبات شملت سعيد أحمد محمد الجمال، وشركات الجمال التي تقوم ببيع البترول الإيراني وتوجيه جزء من الإيرادات إلى الحوثيين في اليمن.
ولفتت إلى أن العقوبات شملت أيضاً 11 شخصاً وشركات وسفناً؛ لانخراطهم ضمن هذه الشبكة غير المشروعة بمن في ذلك هاني عبدالمجيد محمد أسعد، وهو محاسب يمني سهل التحويلات المالية إلى الحوثيين.
ونوهت إلى أن قائمة الذين تمت معاقبتهم ضمت جامع علي محمد أحد المنتسبين إلى الحوثيين، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي ساعد الجمال في شراء السفن وتسهيل شحنات الوقود وتحويل الأموال لصالح الحوثيين.
وشددت على أن الولايات المتحدة تعمل للمساعدة في حل النزاع في اليمن وتقديم الإغاثة الإنسانية الدائمة للشعب اليمني، مشيرةً إلى أن هجوم الحوثيين المستمر على مأرب يتعارض بشكل مباشر مع هذه الأهداف، ويُشكل تهديداً للوضع الإنساني المُتردي بالفعل في اليمن.
وأشارت إلى أن الوقت قد حان لأن يقبل الحوثيون وقف إطلاق النار، وأن تستأنف جميع الأطراف المحادثات السياسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات تمول الحرس الثوري الإيراني والحوثيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.